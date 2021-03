Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Warendorf (ots)

Am Freitag, 12.3.2021 ereignete sich gegen 15.40 Uhr ein Auffahrunfall auf der Landstraße 830, Abzweig Einen in Höhe der Straße Velsen in Warendorf. Ein 68-Jähriger befuhr mit seinem Auto die L 830 in Richtung Milte und wollte nach links auf die Verbindungsstrecke abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Warendorfer warten. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das stehende Auto auf. Hierbei wurden sowohl die 60-jährige Warendorferin als auch der 68-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide Personen in ein Krankenhaus. Die stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Bei dem Auffahrunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 25.000 Euro. Die Landstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme im Einmündungsbereich gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell