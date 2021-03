Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfall verursacht und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Freitag, 12.3.2021 ereignete sich zwischen 7.30 Uhr und 17.05 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Gemmericher Straße in Ahlen. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug gegen die linke Vorderseite eines weißen Mercedes, der am Straßenrand geparkt war. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell