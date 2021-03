Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (272) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Nürnberg (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (28.02.2021) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen im Bereich des Frankenschnellwegs. Die Nürnberger Verkehrspolizei sucht nach Unfallzeugen.

Gegen 06:20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem BMW 320d die Schwabacher Straße in Richtung Innenstadt. Als er in den Kreuzungsbereich des Frankenschnellwegs einfuhr, kollidierte er aus noch nicht geklärter Ursache mit einem, auf dem Frankenschnellweg von Fürth kommenden, Renault.

Durch den Aufprall erlitten der 38-jähriger Fahrer des Renaults, der 29-jährige BMW-Fahrer sowie dessen Beifahrer leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 7000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte nicht geklärt werden, welches der beiden Fahrzeuge bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr. In diesem Zusammenhang werden Unfallzeugen gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 in Verbindung zu setzen.

Michael Petzold / mc

