Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde/Beckum/Neubeckum. Katalysatoren gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht zu Donnerstag, 11.3.2021 an mehreren Autos die Katalysatoren. Die Tatorte befinden sich in Oelde an der Stromberger Straße und der Von-Düesberg-Straße, in Beckumn an der Ahlener Straße und in Neubeckum an der Kampstraße sowie der Mauerstraße. Wer hat in der Tatnacht in der Nähe der Tatorte verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Hinweise nehmen die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 und in Oelde, Telefon 02522/915-0 sowie per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell