Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei kontrolliert in puncto Ablenkung und Sicherheitsgurt

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Mit dem Handy am Ohr während der Autofahrt telefonieren, Sprachnachrichten schicken oder SMS schreiben - absolut unangebracht und vor allem verboten!

Um Sie im Kreis Warendorf für die sichere Teilnahme im Straßenverkehr zu sensibilisieren, führen wir in regelmäßigen Abständen Kontrolltage mit verschiedenen Schwerpunkten durch. Am Mittwoch (10.03.2021) haben Polizisten im Kreis Warendorf Verkehrsteilnehmer in puncto Ablenkung und Sicherheitsgurt überprüft.

Insgesamt haben die Beamten 65 Verkehrsteilnehmer angehalten und folgende Verstöße festgestellt:

27 Kraftfahrzeugführer und vier Fahrradfahrer nutzten ihr Handy während der Fahrt. Einmal wurde eine rote Ampel missachtet, einmal saß ein Kind nicht in dem vorgeschriebenen Kindersitz. 24 Mal sind die Sicherheitsgurte nicht angelegt worden. Ein Autofahrer wurde mit Alkohol im Blut erwischt, zwei Fahrradfahrer missachteten die Abbiegeregeln. Es wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz registriert. Zwei Mängelkarten sind ausgestellt worden und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie ein Verwarngeld wegen weiterer Verstöße wurden angeordnet.

Schon kleine Ablenkungen können schwere Unfälle verursachen. Deswegen denken Sie daran:

- Das Handy gehört in die Tasche - Sicherheitsgurt anlegen - auch für kurze Fahrten - Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten - Ampel- und Verkehrszeichen beachten - Augen auf die Straße

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell