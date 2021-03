Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeuge hindert Ladendieb an Flucht

Warendorf (ots)

Mehrere Zeugen haben am Mittwoch (10.03.2021, 15.45 Uhr) einen 25-jährigen Ladendieb in einem Supermarkt in Oelde stellen können. Ein Zeuge hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 25-Jährige wurde durch einen Mitarbeiter des Ladens an der Warendorfer Straße auf einen Diebstahl angesprochen. Der Oelder reagierte darauf ungehalten, stieß eine weitere Mitarbeiterin zur Seite und versuchte aus dem Laden zu flüchten. Ein weiterer Zeuge bemerkte die Situation, rannte dem Mann hinterher und konnte ihn festhalten. Der 25-Jährige wehrte sich zunächst und schlug um sich. Beim Eintreffen der Polizei leistete er noch kurz widerstand, beruhigte sich aber wieder.

Anschließend entschuldigte er sich bei der Mitarbeiterin, die er weggestoßen und leicht hatte. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet, der Oelder hat Hausverbot.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell