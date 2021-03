Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Besitzerin eines schwarzen Damenhollandfahrrads gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird die Besitzerin eines schwarzen Damenhollandfahrrads der Marke Zündapp, Modell Amsterdam, das ein Tatverdächtiger bei einer Kontrolle am 3.3.2021 in Ahlen dabei hatte. Der 24-Jährige wurde zuvor von Schülern bei einem Fahrraddiebtahl an der Overbergstraße beobachtet. Dieses gestohlene Fahrrad hatte er im Stadtpark abgestellt und konnte wieder zurückgegeben werden. Nähere Angaben zu dem von ihm mitgeführten Hollandfahrrad konnte der Ahlener nicht machen. Möglicherweise hat er dieses im Stadtgebiet gestohlen. Der Besitzer oder die Besitzerin werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen zu melden, Telefon 02382/965-0.

