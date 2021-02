Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Trickbetrug endet in Gerangel auf der Straße

Warendorf (ots)

Samstagnachmittag (06.02.2021, 16.10 Uhr) ist es zu einem versuchten Trickbetrug und einem Gerangel mit mehreren Personen in Ahlen gekommen.

Zwei Männer suggerierten einem 22-jährigen Ahlener in seinem Geschäft an der Hansastraße Geld wechseln zu wollen. Der 22-Jährige kam dem zunächst nach. Nachdem die beiden 24 und 27 Jahre alten Männer aus Dortmund ihre Meinung bezüglich der Stückelung änderten, stellte der Ahlener fest, dass sie ihm weniger Geld zurück gegeben als er herausgegeben hatte. Nachdem er die beiden darauf ansprach, flüchteten sie Richtung Hansaplatz. Der 22-jährige Ahlener und ein weiterer Zeuge, der die Rufe des Ahleners gehört hatte, verfolgten die Männer und stellten sie zusammen mit weiteren Passanten in der Rottmannstraße. Hier kam es zu einem Gerangel, in Folge dessen einer der mutmaßlichen Täter zu Boden ging.

Polizisten brachten die Tatverdächtigen zur weiteren Klärung zur Polizeiwache nach Ahlen. Alle Beteiligten trugen Corona-Konform eine medizinische Maske.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell