POL-WAF: Ahlen. Fahrer eines Skodas gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 6.2.2021 wurde ein Anwohner gegen 23.40 Uhr durch einen lauten Knall auf eine Verkehrsunfallflucht auf der Warendorfer Straße in Ahlen aufmerksam. Dieser schüppte zu dem Zeitpunkt Schnee und sah, wie der Fahrer eines silbernen Pkw Kombi quer zu einem beschädigten roten Renault Twingo stand. Auf der Fahrerseite des Twingos war das Innenblech eingedrückt und es lagen Fahrzeugteile eines Skodas an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und bog in die Spilbrinstraße ab. Hinweise zu dem beschädigten Pkw Skoda, möglicherweise silberner Kombi, und dem Fahrer nimmt die Polizei in Ahlen entgegen, Telefon 02382/965-0.

