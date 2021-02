Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Freitagmittag (05.02.2021, 12.23 Uhr) sind bei einem Verkehrsunfall zwei Frauen in Drensteinfurt-Rinkerode verletzt worden.

Eine 64-jährige Dortmunderin ist in ihrem Auto auf der Abersloher Straße Richtung Innenstadt gefahren. Verkehrsbedingt musste sie hinter einem am Straßenrand geparkten Auto warten. Eine 73-jährige Frau aus Drensteinfurt fuhr in ihrem Auto ebenfalls auf der Albersloher Straße Richtung Innenstadt. Während sie das Auto der Dortmunderin überholte, berührte sie den Wagen der 64-Jährigen und beschädigte ihn an der linken Seite. Zeitgleich fuhr eine 77-jährige Frau aus Rinkerode in ihrem Auto auf der Albersloher Straße in entgegengesetzter Richtung, Richtung Albersloh. Während des Überholvorgangs der 73-Jährigen, stieß sie mit dem Auto der entgegenkommenden Frau aus Rinkerode zusammen. Dieser Pkw drehte sich, stieß gegen eine Hauswand und blieb auf einem Gehweg stehen.

Rettungskräfte brachten die beiden Frauen aus Drensteinfurt und Rinkerode in Krankenhäuser. Die Dortmunderin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 28.000 Euro geschätzt.

