Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auf den Einsatz Ruhestörung folgte Blutprobe

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 17.1.2021 erhielt die Polizei gegen 3.35 Uhr den Hinweis auf eine Ruhestörung sowie einen hin und her fahrendes Auto auf der Straße Am Linger in Ahlen. Als die Beamten dort eintrafen, stellten sie fest, wie ein Fahrzeugführer in einiger Entfernung mit dem beschriebenen Auto auf der schneebedeckten Fahrbahn leicht schleuderte. Sie folgten dem Pkw-Fahrer und hielten ihn auf der Dolberger Straße an. Die Einsaztkräfte bemerkten bei dem 38-Jährigen Alkoholgeruch und ließen ihn einen Atemalkoholtest machen. Da dieser deutlich positiv war, folgte für den Ahlener die Entnahme einer Blutprobe. Vorher informierten die Polizisten die Ehefrau, damit diese die Kinder im Alter von sechs und acht Jahren abholte, die ungesichert in dem Auto saßen. Den Führerschein des 38-Jährigen konnten die Beamten nicht sicherstellen, denn er besitzt keinen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell