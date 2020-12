Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zigarettenautomat aufgebrochen

WarendorfWarendorf (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen dem ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag (25.12.2020 bis 26.12.2020) einen Zigarettenautomaten in Sassenberg aufgebrochen.

Der oder die Täter hebelten den Automaten an der Straße Zum Knapp zwischen 07.30 Uhr (25.12.2020) und 07.45 Uhr (26.12.2020) auf, stahlen Zigaretten und Kleingeld und flüchteten. Ein Zeuge hatte den Aufbruch bemerkt und die Polizei alarmiert.

Wer kann Angaben zu dem Diebstahl oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

