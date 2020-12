Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Zwei Leichtverletzte nach Alleinunfall

WarendorfWarendorf (ots)

Heiligabend (24.12.2020, 15.10 Uhr) sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall in Wadersloh-Liesborn leicht verletzt worden.

Eine 25-jährige Frau aus Lippstadt fuhr zusammen mit ihrem 31-jährigen Beifahrer in einem Auto auf der Göttinger Straße (L822) Richtung Lippstadt. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie nach rechts von der Straße ab und stieß mit einem Baumstumpf zusammen. Rettungskräfte brachten die beiden Lippstädter leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 7100 Euro geschätzt.

