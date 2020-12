Polizei Warendorf

POL-WAF: Verkehrsunfall in Oelde auf der Ennigerloher Straße

WarendorfWarendorf (ots)

Am ersten Weihnachtstag, gegen 17:45 Uhr, stürzte ein 81-jähriger Oelder mit seinem Pedelec in Oelde, als er von der Von- Galen- Straße nach rechts in die Ennigerloher Straße abbog, um weiter in Richtung Innenstadt zu fahren. Dabei fuhr er auf dem Gehweg. An dem Fußgängerübergang hinter der Einmündung beabsichtigte er den Gehweg zu verlassen. Dabei stürzte er und zog sich eine Kopfverletzung zu. Der Oelder wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

