Polizei Warendorf

POL-WAF: Verkehrsunfall auf der Drensteinfurter Straße (B 58) in Ahlen

WarendorfWarendorf (ots)

Am ersten Weihnachtstag, gegen 15:00 Uhr verletzte sich ein 90- jähriger Ahlener bei einem Verkehrsunfall auf der Drensteinfurter Straße (B 58) zwischen Drensteinfurt und Ahlen, als er mit seinem Citroen ca. 500m hinter der Brücke Hagenbrede in Fahrtrichtung Ahlen nach links von der Fahrbahn abkam und auf eine angrenzende Ackerfläche fuhr. Die Front des PKW wurde dabei komplett eingedrückt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden. Der Sachschaden wurde auf 6000,- Euro geschätzt. Der 90-jährige Fahrer wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell