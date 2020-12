Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Tankstelle - Passanten stellen Einbrecher

WarendorfWarendorf (ots)

Am Donnerstag, den 24.12.2020, um 02.48 Uhr, drang ein 21-jähriger Hammenser gewaltsam in eine Tankstelle an der Ennigerloher Straße ein. Die durch den Einbruch ausgelöste Alarmanlage machte zwei 18-jährige Neubeckumer sowie den Tankstellenpächter auf die Tat aufmerksam. Die Drei konnten den Einbrecher noch bei der Tatausführung antreffen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festhalten. Die Beamten nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

