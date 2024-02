POL-IZ: 240222.7 Glückstadt: Dieb schleicht sich ein und entwendet Auto

Brunsbüttel (ots) - Am Mittwochabend hat eine Streife in Brunsbüttel einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der mit mehr als zwei Promille am Steuer eines Autos saß. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen. Gegen 21.25 Uhr entdeckten Beamte einen Wagen auf dem Gelände einer Tankstelle in Brunsbüttel und entschlossen sich, im Olof-Palme-Damm das Fahrzeug aufgrund der Fahrweise und eines defekten Frontlichtes zu ...

mehr