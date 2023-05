Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230505.5 Heide: Kind auf Fahrbahn geschubst-Polizei sucht Zeugen

Heide (ots)

Am 27.April 2023 war eine 13jährige Schülerein aus Heide auf ihrem Heimweg nach dem Schulbesuch. Gegen 12:15 Uhr lief das Mädchen zu Fuß auf dem Gehweg der Berliner Straße, als ein Radfahrer auf Höhe des Kreishauses rechts an ihr vorbeifuhr und sie mit der Hand an ihre rechte Schulter stieß. Sie stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei am Knie. Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: 14 bis 17 Jahre alt, blonde, kurze Haare, blaue Jeans, schwarzer Pullover, schwarze Weste, weiße Sneaker mit drei schwarzen Streifen. Der Radfahrer war unterwegs mit einem schwarzblauen Mountainbike mit weißen Reifen. Unmittelbar nach dem Sturz bremste hinter dem Mädchen ein Fahrer mit einem dunkelgrünen kleineren Auto. Der Fahrer konnte gerade noch einen Zusammenstoß verhindern, stieg aus seinem Fahrzeug und kümmerte sich um das Mädchen. Er soll circa 60 Jahre alt gewesen sein und eine graue Halbglatze und Schnurrbart getragen haben. Die Polizei bittet den Fahrer, sich noch einmal bei der Polizei unter 0481-940 zu melden. Auch weitere sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei unter dieser Nummer entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell