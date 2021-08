Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210827.1 Itzehoe: Fahrzeug in Brand gesetzt

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter in Itzehoe ein Fahrzeug in Brand gesetzt und dadurch komplett zerstört. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Um 21.45 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei und die Feuerwehr, nachdem sie in der Straße Großer Wunderberg einen in Brand geratenen Volkswagen entdeckt hatte. Das Feuer breitete sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr auf den kompletten Wagen aus, es kam zu einigen kleineren Explosionen.

Der an dem Touran entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Hinweise auf den Täter gibt es bisher keine. Zeugen, die im Bereich des Brandortes verdächtige Personen wahrgenommen haben, sollten sich daher mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

