Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210409.4 Brokstedt: Brieftasche entwendet

Brokstedt (ots)

Bereits Ende März ist es zu einem Geldbörsendiebstahl in einem Discounter in Brokstedt gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 08.00 Uhr bis 08.30 Uhr hielt sich der 65-jährige Geschädigte in dem EDEKA-Markt in der Straße Dörnbek auf. Nach dem Bezahlen des Einkaufs fuhr er direkt nach Hause und stellte einige Zeit später das Fehlen seiner Geldbörse fest, in der sich neben diversen Karten auch Bargeld in zweistelliger Höhe befand.

Sowohl die Nachfrage als auch die Nachsuche nach dem Portemonnaie in dem Supermarkt sowie auf dem Parkplatz verliefen negativ.

Dem aus dem Itzehoer Umland stammenden Geschädigten war nach dem Bezahlvorgang an der Kasse nichts Verdächtiges aufgefallen.

Hinweise nimmt die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822/20980 entgegen.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell