Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Schwerer Raub auf Lebensmittelmarkt - Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Samstag, den 27.03.2021, gegen 21.50 Uhr, trat ein unbekannter Mann an den Kassenbereich eines Lebensmittelmarktes in Hünxe, Am Marktplatz, heran und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nach Erhalt der Beute flüchtete der Räuber zu Fuß über den Marktplatz in Richtung Kirche und anschließend weiter in unbekannte Richtung. Die 57-jährige Kassiererin und der 39-jährige Marktleiter blieben bei der Tatausführung unverletzt. Der Räuber konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 30-35 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle Oberbekleidung. Der Mann sprach ein akzentfreies Deutsch und trug bei Tatausführung eine FFP-2-Maske, sowie eine Kapuze. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Räuber machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Dinslaken (Tel.: 02064/6220) zu melden.

