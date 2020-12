Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201215.7 Itzehoe: Unfall unter Drogeneinfluss

ItzehoeItzehoe (ots)

Montagabend ist ein Heranwachsender in Begleitung dreier weiterer Personen mit einem Auto während des Auffahrens auf die Autobahn 23 verunfallt. Wie sich herausstellte, stand der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen.

Um 22.05 Uhr befuhr der 18-Jährige die Anschlussstelle Itzehoe Süd der A 23 aus Richtung der Elmshorner Straße kommend in Fahrtrichtung Hamburg. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit drehte sich der Golf und geriet frontal in die Leitplanke. Der Fahrzeugführer und seine 15 und 17 Jahre alten Begleiter erlitten bei dem Unglück keinerlei Verletzungen. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme räumte der junge Itzehoe ein, am Vortag im Zusammenhang mit einer Verkehrskontrolle positiv auf Drogen getestet worden zu sein. Ein erneuter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, so dass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Den Führerschein des Beschuldigten und seine Fahrzeugschlüssel behielten die Polizisten ein und fertigten eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses berauschender Mittel.

