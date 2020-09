Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200921.6 Schrum: Kind von Auto erfasst

Schrum (ots)

Am Freitagabend ist es in Schrum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kind gekommen. Der Junge zog sich bei dem Unglück schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Kurz nach 18.00 Uhr war eine Hamburgerin mit ihrem Mitsubishi auf der Dorfstraße aus Albersdorf kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. Vor ihr befand sich ein Radlader, der nach rechts auf eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Neben der Fahrzeugführerin saß auf dem Radlader ein Junge, der nach derzeitigen Erkenntnissen plötzlich auf dem Bürgersteig abstieg und über die Straße lief, ohne auf den Verkehr zu achten. Die Autofahrerin erfasste den 13-Jährigen, der rund drei Meter weiter auf die Straße fiel und sich schwere Verletzungen zuzog.

Zur Versorgung des Verunglückten erschien neben einem Rettungswagen ein Notarztwagen - letztlich kam der junge Dithmarscher in ein Krankenhaus.

An dem Mitsubishi entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, die Insassin blieb unversehrt.

