Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200921.5 Itzehoe: Trickdiebstahl in Drogerie - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

Freitagnachmittag ist eine Dame Opfer eines Trickdiebstahls in Itzehoe geworden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 16:00 Uhr hat eine Itzehoerin den Drogeriemarkt in der Kirchenstraße besucht. Innerhalb des Marktes haben zwei Damen das spätere Opfer in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt. Diesen Umstand nutzte vermutlich eine dritte Person, um die 55-Jährige zu bestehlen. Die drei Täterinnen, allesamt in schwarze, lange Gewändern gehüllt, entfernten sich unerkannt vom Tatort. Sie erbeuteten 600 Euro an Bargeld, welches die Geschädigte lose in einer Hosentasche mitführte.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet oder Angaben zu den Diebinnen geben können, melden sich bei der Polizei Itzehoe unter 04821 / 6020.

Jochen Zimmermann

