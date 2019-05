Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190521.1 Dellstedt: Traktor mit Gülleanhänger landet im Graben

Dellstedt (ots)

Am Montagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall in Dellstedt gekommen. Der Traktorfahrer kam mit seinem Fahrzeuggespann von der Fahrbahn ab und landete im Graben - er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Gegen 07.55 Uhr befuhr der Traktorfahrer mit seinem neuwertigen Trecker (STEYR) und einem dahinter befindlichen Gülleanhänger die Straße Lange Reihe innerorts in Richtung Tielenhemme. Aus bislang unbekannten Gründen kam der 66-jährige Landwirt aus Dellstedt mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn in das Bankett ab. Der Traktor drehte sich dabei einmal um sich selbst und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für rund zwei Stunden gesperrt.

Aus dem mit circa 15.000 Liter gefüllten Güllebehälter und dem Traktor waren nur geringfügige Mengen an Gülle und Kraftstoff ausgetreten.

Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert.

