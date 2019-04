Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190405.5 Wesselburen: Sachbeschädigung an Schule

Wesselburen (ots)

Bereits vom letzten Sonntag auf Montag ist es in Wesselburen zu einer Sachbeschädigung am Gebäude der Grundschule gekommen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa tausend Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntag, 11.00 Uhr, bis Montagmorgen betraten Unbekannte das Gelände der Schule in der Straße Ekenesch und schlugen vermutlich mit einem stockähnlichen Gegenstand gegen am Dach angebrachte Schieferplatten. An sieben dieser Platten entstanden dabei Beschädigungen.

Hinweise auf die Randalierer gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Wesselburen unter der Telefonnummer 04833 / 42875 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell