Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Altensteig - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Karlsruhe (ots)

Zu einem Unfall der etwas anderen Art kam es am Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Altensteiger Wilhelmstraße. Insgesamt sechs Personen im Alter von 19-27 Jahren hatten sich dort verabredet. Im Laufe des Treffens reichte ein 27-Jähriger zwei 19-jährigen Frauen einen Joint. Da es in der Folge aber zum Streit zwischen den Personen kam, forderte er diesen alsbald zurück. Nachdem er ihn zurückerhielt, wollte er die Örtlichkeit mit seinem Fahrzeug verlassen. Das wiederum wollte eine der 19-Jährigen verhindern. In der Folge fuhren beide Fahrzeuge etwa gleichzeitig los und kollidierten miteinander. Darauf entbrannte der Konflikt erst recht und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen allen vor Ort befindlichen Personen.

Ergebnis waren nicht nur leichte Verletzungen bei allen Beteiligten, sondern auch Anzeigen wegen Körperverletzung, des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter Drogeneinfluss und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

