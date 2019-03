Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190305.3 Itzehoe: Unter Alkoholeinfluss Baum und Schilder mitgenommen

Itzehoe (ots)

Bereits in der Nacht zum letzten Sonntag hat ein Itzehoer betrunken einen Verkehrsunfall verursacht und sich davongemacht. Letztlich griffen Einsatzkräfte ihn zuhause auf.

Gegen 03.00 Uhr beobachtete ein Verkehrsteilnehmer in der Störfischerstraße einen Autofahrer, der in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor, auf die Gegenfahrbahn und von dort in die Botanik geriet. Hier rammte der Mann einen Baum und zwei Verkehrszeichen und setzte seinen Weg anschließend mit erheblich beschädigtem Fahrzeug fort. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die den Unfallfahrer an seiner Wohnanschrift antraf. Bis hierhin war der 50-Jährige mit seinem Kleinwagen funkensprühend und unter Hinterlassen einer Schleifspur gelangt. An das vorangegangene Geschehen konnte der Beschuldigte sich nicht in Gänze erinnern - vermutlich aufgrund seines nicht unerheblichen Alkoholisierungsgrades. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,79 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und wegen der Verkehrsunfallflucht. Den Führerschein nahmen die Polizisten dem 50-Jährigen ab.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell