POL-IZ: 190305.2 Itzehoe: Einbruch in Kanzlei

Am vergangenen Wochenende ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in eine Rechtsanwalts- und Notarkanzlei gekommen. Die Täter machten nahezu keine Beute.

Im Zeitraum von Samstag, 15.00 Uhr, bis Montag, 09.20 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in die Büroräume des Hauses in der Viktoriastraße ein. Sie betraten einige Zimmer und durchwühlten Schränke, entwendeten bis auf einen Schlüssel nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt keine - Zeugen sollten sich daher bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

