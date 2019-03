Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190304.6 Itzehoe: Zeugen nach Raub gesucht

Itzehoe (ots)

Nach dem Raub auf eine Passantin am Sonntagnachmittag im Itzehoer Innenstadtbereich sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Gegen 15.10 Uhr befand sich die Geschädigte auf dem Verbindungsweg zwischen der Feldschmiede und der Viktoriastraße am Prinzesshofpark. In Höhe der Brookstraße lief eine unbekannte Person von hinten auf die Anzeigende zu und ergriff ihre Handtasche. Weil der Fremde mit fiel Kraft an der Tasche riss und zerrte, musste die Itzehoerin ihr Eigentum schließlich loslassen. Mitsamt der Beute flüchtete der Räuber in Richtung der Poststraße. Die 58-jährige Überfallene rief um Hilfe, woraufhin eine Passantin sich ihrer annahm. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Laut der Geschädigten war der unbekannte Mann etwa 170 bis 175 cm groß, vermutlich 20 bis 30 Jahre alt und mit einer dunklen Hose und einem mehrfarbigen Kapuzenpullover bekleidet. Hinweise zu dem Beschriebenen nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell