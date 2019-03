Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190204.3 Lunden: Brand eines Einfamilienhauses

Lunden (ots)

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Lunden am Sonntag hat die Heider Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Eine Brandstiftung schließen die Beamten nicht aus - sie suchen daher nach Zeugen.

Gegen 13.00 Uhr brach in einem Zimmer im Erdgeschoss des leer stehenden Hauses in der Claus-Harms-Straße ein Feuer aus. Der betroffene Raum brannte vollständig aus, in den übrigen Räumen entstanden durch Rußanhaftungen und Hitze nicht unerhebliche Schäden. Die Gesamtschadenssumme dürfte sich auf etwa 60.000 Euro belaufen.

Zeugen, die im Bereich des Brandortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

