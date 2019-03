Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190301.2 Krempe : Erneuter Brand im Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Krempe (ots)

Bereits zum wiederholten Mal sind Feuerwehr und Polizei gestern Abend in Krempe im Einsatz gewesen, weil dort zwei verdächtige Personen ein leerstehendes Gebäude in Brand gesetzt haben. Die Itzehoer Kripo geht von einer Brandstiftung aus und sucht nach weiteren Zeugen, die zwei Tatverdächtige am Brandort gesehen haben.

Gegen 20.00 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Feuer in die Breite Straße aus. In einem unbewohnten Einfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen. Eine Zeugin hatte beobachtet, dass zwei Personen zuerst einen Gegenstand durch eine Scheibe in das Objekt warfen. Im Anschluss schleuderten sie etwas Brennbares hinterher. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits komplett in Flammen. Personen befanden sich zur Zeit des Brandausbruches nicht in dem Haus, da es unbewohnt ist.

Der Sachschaden wird sich auf etwa 200.000 Euro belaufen.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Kripo übernommen und sucht nun nach weiteren Zeugen, die zur Brandzeit, davor oder danach zwei verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatobjekt oder in unmittelbarer Tatortnähe gesehen haben. Hinweisgeber sollten sich unter der Telefonnummer 04821/60 20 bei der Polizei melden.

