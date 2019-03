Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190204.4 Büsum: Yacht sinkt im Hafenbecken

Büsum (ots)

In der Nacht zu heute ist in Büsum eine Yacht im Hafenbecken 2 am Fischerkai gesunken. Die Beamten des Wasserschutzpolizeireviers in Husum gehen von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Noch gestern lag die 17,5 Meter lange Motoryacht fest vertäut an der Pier. Über Nacht hat dann vermutlich ein Defekt dafür gesorgt, dass das Schiff mit Wasser vollgelaufen und über das Heck bis zu zwei Dritteln versunken ist. Betriebsstoffe sind bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgelaufen. Für den Fall, dass dies noch erfolgen sollte, hat die Feuerwehr eine Sicherung ausgelegt. Wann die Bergung der Yacht erfolgt, ist noch unklar. Die Schadenshöhe dürfte bei mehreren zehntausend Euro liegen, die Ermittlungen in diesem Fall hat die Wasserschutzpolizei in Husum übernommen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell