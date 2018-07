POL-IZ: 180706.4 Süderhastedt: Radfahrender Junge nach Unfall gesucht

Süderhastedt (ots) - Am Donnerstag, den 05. Juli, zwischen 12.00 und 14 Uhr, kam es in der Kirchenstraße in Süderhastedt zu einem kleinen Verkehrsunfall. Eine Nachbarin beobachtete, wie ein etwa 10 jähriger Junge mit seinem Rad gegen einen Wohnwagen fuhr. Der Junge stürzte und verletzte sich offensichtlich leicht an der Stirn. Nachdem die Frau den Jungen angesprochen hatte, meinte dieser, es sei alles in Ordnung - er sei nur etwas schnell gewesen. Dann fuhr er weiter. Erst später wurde entdeckt, dass an dem Wohnwagen ein Sachschaden von ca. 350 Euro entstanden war. Die Polizei in Burg sucht nun nach dem etwa 10 jährigen Jungen mit rötlichen, kurzen Haaren. Der Junge trug eine kurze Jeans, ein dunkles langärmliges Oberteil und einen blauen Fahrradhelm. Wer Angaben zu dem Kind machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter 04825 - 2310 zu melden.

