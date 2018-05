POL-IZ: 180503.3 Itzehoe: Neuer Fahrer - gleicher Befund...

Itzehoe (ots) - Nachdem Einsatzkräfte bereits am Montagabend in Itzehoe ein Fahrzeug überprüft hatten, dessen Fahrer berauscht war, checkten sie denselben Wagen am Mittwoch erneut. Das Ergebnis war ein ähnliches...

Um 21.30 Uhr entdeckten Beamte einen ihnen aus vorangegangenen Einsätzen nur allzu gut bekannten Hyundai im Papenkamp in Itzehoe und kontrollierten den mit drei Personen besetzten Wagen auf einem Parkplatz in der Lindenstraße. Als Mitfahrer identifizierten die Polizisten einen 27-Jährigen, der am Montag mit demselben PKW unter Drogeneinfluss und ohne Führerschien unterwegs gewesen ist. Der aktuelle Fahrzeugführer war allerdings nicht besser davor, denn auch bei ihm verlief ein Drogenvortest positiv auf Cannabis, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,41 Promille und eine Fahrerlaubnis besaß der 30-Jähige ebenfalls nicht. Wie auch sein Bekannter zu Wochenbeginn musste sich der Beschuldigte der Entnahme einer Blutprobe unterziehen und wird sich wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Rauschmitteln verantworten müssen.

