POL-IZ: 180503.1 Itzehoe: Wiederholt unter Drogeneinfluss am Steuer

Itzehoe (ots) - Nicht zum ersten Mal hat eine Itzehoer Streife am Montag einen jungen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter Betäubungsmitteleinfluss am Steuer eines Autos saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.

Um 22.45 Uhr sichteten Beamte einen Hyundai, von dem sie wussten, dass dieser in der Vergangenheit mehrfach im Zusammenhang mit Fahrten unter Drogeneinfluss stand. In der Straße Große Paaschburg stoppten sie den Wagen, dessen Fahrer bereits freiwillig einen Parkplatz angesteuert hatte. Die geröteten, wässrigen und glasigen Augen des 27-jährigen Fahrzeugführers deuteten auf einen möglichen Drogenkonsum hin. Der Itzehoer räumte ein, vor ein paar Tagen Joints geraucht zu haben, einen Drogenvortest lehnte er ab. Ein Beamter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt auf dem Revier durchführte. Im Anschluss wurde der Mann entlassen - einen Führerschein dürfte er nach derzeitigen Erkenntnissen nicht besitzen, so dass er sich nun wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten muss.

