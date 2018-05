POL-IZ: 180502.4 Buchholz: Einbruch in Kiosk

Buchholz (ots) - In der Nacht zum Montag sind Unbekannte gewaltsam in einen Kiosk eines Sportvereins in Buchholz eingedrungen und haben Getränke und Lebensmittel entwendet - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntag, 19.00 Uhr, bis Montag, 06.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch Einwerfen der gläsernen Eingangstür Zutritt zu dem Kiosk am Sportplatz in der Straße Hopfenhof. Aus dem Inneren entwendete sie Alkoholika und sonstige Getränke sowie Süßigkeiten. Der Gesamtwert der Beute dürfte bei knapp zweihundert Euro liegen, der entstandene Sachschaden bei etwa vierhundert.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt keine -Zeugen sollten sich daher bei der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell