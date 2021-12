Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht - Wer fuhr den Mercedes?

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Montag, 27. Dezember 2021, in Schalke-Nord. Ein 25-jähriger Gelsenkirchener fuhr mit seinem Wagen gegen 21.30 Uhr auf der Alfred-Zingler-Straße in westliche Richtung, als ihm kurz vor der Kreuzung Alfred-Zingler-Straße/ Uechtingstraße ein dunkler Mercedes auffiel. Dieser stand stark beschädigt auf dem begrünten Mittelstreifen und war dort frontal mit einem massiven Laternenmast kollidiert. Der Zeuge stoppte, um zu helfen. In dem Mercedes befanden sich keine Personen, die amtlichen Kennzeichen des Fahrzeugs fehlten. Der Gelsenkirchener verständigte die Polizei. Wer fuhr den Mercedes zum Unfallzeitpunkt? Die Polizei bittet diese Person, sich zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Zeugen, die Angaben zur Fahrzeugführerin/ zum Fahrzeugführer oder deren/dessen Aufenthaltsort machen können, melden sich bitte unter 0209 365 6251 beim Verkehrskommissariat oder unter 0209 365 2160 bei der Leitstelle.

