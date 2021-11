Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Erle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zwei bislang Unbekannte haben am Montag, 29. November 2021, in Erle einen 37-jährigen Gelsenkirchener beraubt. Der Gelsenkirchener hatte eine hochwertige Uhr auf einer Verkaufsplattform im Internet zum Kauf angeboten und sich mit einem Interessenten für 20 Uhr auf einem Parkplatz an der Cranger Straße verabredet. Der vermeintliche Interessent stieg in den Wagen des Gelsenkircheners, um die Uhr zu begutachten. Plötzlich stieg eine weitere, männliche Person hinter dem Gelsenkirchener ins Fahrzeug und nahm ihn von hinten in den Schwitzkasten. Nach einem Gerangel im Fahrzeuginneren gelang es den beiden Tatverdächtigen mit der Uhr des Gelsenkircheners aus dem Wagen zu flüchten. Der 37-Jährige verfolgte die beiden Männer bis zur Kirche St. Barbara. Hier schlugen und traten die Flüchtigen auf den Gelsenkirchener ein. Dann flüchtete das Duo in die Bruktererstraße. Hier stiegen sie in einen Wagen und verließen die Örtlichkeit. Die beiden Tatverdächtigen waren männlich und circa 1,70 Meter groß. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

