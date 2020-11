Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzter Rollerfahrer in Erle

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Erle wurde am Montagnachmittag, 16. November 2020, ein Rollerfahrer verletzt. Der Gelsenkirchener war mit seinem Kleinkraftrad gegen 16.30 Uhr auf der Daimlerstraße in Richtung Willy-Brandt-Allee unterwegs, als eine 49-jährige Autofahrerin aus einer Torausfahrt fuhr. Daraufhin bremste der 45-Jährige seinen Roller ab und stürzte. Eine Kollision mit dem Auto gab es nicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell