POL-GE: Fahrradfahrer verletzt 14-Jährigen in Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 10.04.2019, ist ein bislang unbekannter Fahrradfahrer auf der Wilhelminenstraße gegen 07:45 Uhr über den Fuß eines 14-jährigen Gelsenkircheners gefahren und hat diesen leicht verletzt. Dem 14-Jährigen war auf dem Weg zur Schule übel geworden, so dass er sich übergeben musste. Anschließend lehnte er sich in Höhe der Hausnr. 100 an eine Hauswand. Ein circa 190cm großer, schlanker Mann, der optisch älter als 40 Jahre alt war, kam auf einem älteren, blauen Fahrrad aus Fahrtrichtung Osten und beschimpfte den Jungen in gebrochenem Deutsch. Er fuhr mit dem Fahrrad über den Fuß des Teenagers und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein Rettungswagen brachte den Jungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer und/ oder seinem Aufenthaltsort machen können. Der Unbekannte trug zum Unfallzeitpunkt mehrere Jacken übereinander, eine dieser Jacken war rot. Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209/ 365-6230 oder unter - 2160 an die Leitstelle.

