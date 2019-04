Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Berauscht mit Betäubungsmitteln im Straßenverkehr unterwegs - Blutprobe und Strafanzeige

Gelsenkirchen (ots)

Als Polizeibeamte am Mittwoch, 10.04.2019, gegen 02:30 Uhr, auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Süden fuhren, fiel ihnen in Erle, auf Höhe der Schalker Geschäftsstelle, ein Wagen auf, der vor einer stationären Radaranlage scharf abbremste und anschließend sofort stark beschleunigte. Die Beamten mussten ebenfalls stark beschleunigen, um den Anschluss an dieses Fahrzeug nicht zu verlieren. Der 39-jährige Fahrzeugführer nutzte im Bereich einer leichten S-Kurve beide Fahrstreifen. An der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/ Uferstraße musste er schließlich bei Rotlicht halten. Hier schlossen die Polizeibeamten zu ihm auf und gaben ihm Anhaltezeichen. Als der 39-jährige Gelsenkirchener aus seinem Fahrzeug stieg, nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahr. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,2 Promille. Der Gelsenkirchener war auffallend nervös und redselig, seine Pupillen reagierten kaum auf Lichteinfall. In der Mittelkonsole seines Wagens lag eine durchsichtige Folie, die mit Marihuana gefüllt war. Er führte außerdem eine Dose mit Amphetamin mit. Die Polizeibeamten nahmen den Gelsenkirchener mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die Polizisten untersagten dem 39-Jährigen die Weiterfahrt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: 0209/365-2012

E-Mail: katrin.schute@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell