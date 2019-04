Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Essen-Bochum-Gelsenkirchen-Oberhausen-Recklinghausen: Eröffnung neuer Polizei-Trainingsstätte für herausragende Lagen in Bochum durch Innenminister Herbert Reul - Journalisten herzlichst eingeladen

Gelsenkirchen (ots)

Die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus stellt die Polizei NRW vor immer größere Herausforderungen. Anschläge in der jüngsten Vergangenheit haben verdeutlicht, dass die Täter mit ihren Angriffen auch vor wehr- und schutzlosen Menschen keinen Halt machen. Im Anschlagsfall zählt daher jede Sekunde. Da Spezialeinheiten eine zu lange Vorbereitungs- und Anreisezeit benötigen, werden solche Einsätze zunächst durch die Beamtinnen und Beamten des Wach- und Wechseldienstes bewältigt.

Die neue Trainingsstätte hat das Ziel, in einem nachgebauten, urbanen Gelände solche Situationen realitätsnah zu simulieren, um die Erfolgsaussichten der eingesetzten Beamten zu maximieren und das Verletzungsrisiko zu minimieren. Ein ehemaliger Baumarkt in Bochum-Langendreer konnte die erforderlichen Bedürfnisse der intensiven Trainingsszenarien erfüllen. Nach ausgiebigen Umbaumaßnahmen steht er nun den Polizeipräsidien Essen/Mülheim an der Ruhr, Bochum, Gelsenkirchen, Oberhausen und Recklinghausen zur Verfügung.

Bei der feierlichen Eröffnung am Freitag, 12. April um 10:30 Uhr, darf der Polizeipräsident der Städte Essen und Mülheim an der Ruhr, Frank Richter, den Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, als Ehrengast begrüßen. Herr Reul will sich selbst ein Bild von dem Amok-Trainingszentrum und seinen vielfältigen Trainingsmöglichkeiten machen. Zunächst werden einige Sequenzen gezeigt, die einen Einblick in das Training der Beamtinnen und Beamten geben sollen. Diese Trainingssequenzen dürfen auch die eingeladenen Journalisten begleiten. Im Nachgang zu den Sequenzen besteht die Möglichkeit, sich bei einem kleinen Imbiss auszutauschen, Interviews zu führen und die Trainingsmittel der Beamtinnen und Beamten zu begutachten. Interessierte Journalisten werden gebeten, sich möglichst zeitnah bei der Pressestelle der Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr unter der Rufnummer 0201/829-1065 anzukündigen, da vor Ort eine Akkreditierung stattfinden wird.

Wann: Freitag, 12. April um 10:30 Uhr Wo: Am Heerbusch 70, 44894 Bochum. Wir freuen uns über Ihre Zusage. (ChWi)

