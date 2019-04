Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach Bedrohung ins Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Montag, 08.04.2019, gegen 10:30 Uhr, eskalierten zivilrechtliche Streitigkeiten in Bulmke-Hüllen. Ein 55-jähriger Gelsenkirchener bedrohte vor einem Haus auf der Freytagstraße eine 25-jährige und eine 41-jährige Frau mit einer PTB-Waffe. Anschließend begab er sich wieder ins Haus und dort in seine Wohnung. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den aufgebrachten 55-Jährigen in seiner Wohnung in Gewahrsam und stellten die PTB-Waffe sicher. Nachdem er sich beruhigt hatte, konnte der 55-Jährige den Heimweg antreten. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

