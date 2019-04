Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfallflucht in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 09.04.2019, stellte ein 30-jähriger Gelsenkirchener gegen 20:00 Uhr seinen schwarzen Mercedes mit eingeschalteter Warnblinkanlage in zweiter Reihe auf der Hauptstraße, in Höhe Hausnr. 89, ab und begab sich in seine Wohnung. In seiner Wohnung hörte er einen lauten Knall. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses links am Heck beschädigt. Mittig auf der Fahrbahn stand ein stark unfallbeschädigter, roter VW Golf. Der Fahrer/ die Fahrerin des Golfs hatte sich bereits vom Unfallort entfernt, ohne Angaben zu seiner/ ihrer Person zu hinterlassen. Der Gelsenkirchener verständigte die Polizei. Nach Auswertung der Spurenlage war der rote Golf von der Bismarckstraße in die Hauptstraße abgebogen. Beim Abbiegen war er aus der Spur geraten, vor ein Vorfahrtschild und anschließend vor einen Sicherheitspoller gefahren. Wie es dann anschließend zu dem Schaden an dem Mercedes gekommen ist und ob der Golf danach noch einmal versetzt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/ oder der Fahrerin/ dem Fahrer des roten VW Golf machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 - 6230 (Verkehrskommissariat) oder - 2160 (Leitstelle).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: 0209/365-2012

E-Mail: katrin.schute@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell