POL-GE: Einbruchstaten in Gelsenkirchen und Marl aufgeklärt

Gelsenkirchen (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen kann die Polizei nahezu 40 Einbrüche in den Gelsenkirchener Stadtteilen Scholven, Hassel und Buer sowie in den Städten Haltern und Marl einer sechsköpfigen Tätergruppe zuordnen. Den Männern im Alter zwischen 18 und 50 Jahren mit Wohnsitz in Gelsenkirchen werden diverse Wohnungs-und Hoteleinbrüche zwischen Oktober 2018 und Januar 2019 sowie Betrugsdelikte durch die bei den Diebstählen erbeuteten EC-Karten zur Last gelegt. Die Ermittlungsbeamten der Gelsenkirchener Polizei haben zunächst einen 22-jährigen Gelsenkirchener als Beschuldigten für zwölf Taten identifiziert. Die Vernehmungen ergaben Hinweise auf weitere Beschuldigte, denen zum Teil gleich mehrere Taten zugeordnet werden können. Einen der Beschuldigten, einen 24-jährigen Gelsenkirchener nahm die Polizei nach einem Spielhallenbesuch fest. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl, weil er nach einem Hafturlaub nicht in die Justizvollzugsanstalt zurückgekehrt war. Er verbüßt dort nun seine Reststrafe. Gegen einen weiteren Beschuldigten, einen 25-jährigen Gelsenkirchener, stellte die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen fünf Einbruchsdiebstählen. Der Amtsrichter entsprach diesem Antrag, so dass der 25-Jährige nun in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt sitzt. Die vier weiteren Beschuldigten sind bis zum Beginn des Gerichtsverfahrens in Absprache mit den Justizbehörden wieder entlassen worden. Die Ermittlungen in diesem Verfahren dauern an.

