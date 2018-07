POL-GE: Kind läuft vor Pkw

Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, 07.07.2018 gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pkw die Kirchstraße in Gelsenkirchen Altstadt, als ein 7-jähriger Junge plötzlich zwischen geparkten Pkw auf die Fahrbahn lief. Trotz einer Vollbremsung kam es zu einer leichten Kollision, durch die der 7-Jährige zu Boden stürzte und sich am rechten Arm verletzte. Nach Erstversorgung am Unfallort wurde der 7-Jährige in Begleitung seiner Eltern einem umliegenden Krankenhaus zugeführt, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

