Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Seniorin von Betrügern bestohlen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (8. Januar 2026) wurde eine 76-jährige Krefelderin auf der Dieselstraße um 11:15 Uhr vor ihrer Haustür von zwei Männern angesprochen. Diese zeigten ihr einen Brief und behaupteten, den Zählerstand ihrer Heizung ablesen zu müssen. Die Seniorin betrat daraufhin mit einem der Männer ihre Wohnung. Der zweite Mann gab an, ins Obergeschoss des Mehrfamilienhauses zu gehen, um dort die Zählerstände abzulesen. Als sie mit dem Unbekannten ihr Wohnzimmer im hinteren Teil der Wohnung betrat, hörte sie noch Geräusche im Bereich der Wohnungstür. Kurze Zeit später verließ er dann die Wohnung. Weil die 76-Jährige Verdacht schöpfte, dass sie Opfer einer Betrugsmasche geworden sein könnte, schaute sie in ihr Portemonnaie, welches sie nahe der Wohnungstür deponiert hatte. Dabei bemerkte sie, dass ein dreistelliger Geldbetrag fehlte. Sie verließ daraufhin sofort ihre Wohnung und sah noch, wie die beiden Männer in einem schwarzen Mercedes in Richtung Kempener Allee flüchteten. Die Seniorin beschrieb den ersten Mann als circa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte dunkle mittellange Haare und trug keinen Bart. Er hatte einen westeuropäischen Phänotyp und sprach mit einem ausländischen - vermutlich polnischen - Akzent. Zum Tatzeitpunkt war er schwarz gekleidet. Der zweite Unbekannte war 30 bis 35 Jahre alt, 1,65 Meter groß und kräftig gebaut. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und war ebenfalls komplett schwarz gekleidet. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt auf der Dieselstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter der 02151 6340 in Verbindung zu setzen.

