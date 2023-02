Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem-Lehmheide: Falsche SWK-Mitarbeiter erbeuten Bargeld und Schmuck - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitag (17. Februar 2023) kurz vor 13 Uhr klingelte ein Mann an dem Haus einer 86-Jährigen Am Riddershof. Er wollte im Auftrag der SWK die Funktionsfähigkeit der Fernwärme überprüfen. Der Mann ging mit der Seniorin in den Keller. Vorher lehnte er die Haustür an und erklärte, dass sein Kollege noch am Auto sei und nachkomme. Kurz nachdem der zweite Mann am Kellerabgang erschien, beendete der erste seine Überprüfung. Nachdem beide das Haus verlassen hatten, stellte die 86-Jährige den Diebstahl von Bargeld und Schmuck fest.

Der erste Mann hat eine gedrungene Gestalt, kurze blonde Haare und gelbliche Haut. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug Arbeitskleidung, die der der SWK ähnelt. Die zweite Person ist sehr dick und hat eine auffällige Wampe. Zudem hat er einen dichten schwarzen Vollbart und trug ebenfalls Arbeitskleidung. Die beiden Männer hatten ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (47)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell