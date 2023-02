POL-KR: Verberg: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Am Mittwoch (15. Februar 2023) stand eine 91-Jährige gegen 15:10 Uhr mit zwei Einkaufstaschen vor ihrer Haustür an der Lessingstraße. Zwei Frauen kamen zu ihr und boten ihre Hilfe an. Sie trugen die Einkaufstaschen in die Wohnung der Seniorin und gingen dann zielstrebig in verschiedene Zimmer. Der Aufforderung die Wohnung zu verlassen kamen sie nach, jedoch mit zwei Schmuckkästen im Gepäck. Die Frauen ...

mehr